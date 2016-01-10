Іракські військові повідомили про смерть заступника лідера ІД

Як повідомляє CNN, він був нібито убитий в результаті авіаудару по населеному пункту Барвана біля міста Хадіта (провінція Анбар).

Аль-Обейді командував підрозділами ІД в західній частині Іраку і в східній Сирії.

Читайте такожУ Сирії бойовик ІД публічно стратив свою матір - ЗМІ

За даними військових, за Саддама Хусейна він служив в елітній Республіканській гвардії Іраку, яка забезпечувала особисту безпеку іракського лідера. Після дезертирства він був заарештований. У 2013 році втік з в'язниці Абу-Грейб і приєднався до ІДІЛ.

Читайте такожВ Іраку в результаті авіаудару поранено одного з польових командирів ІД