Іракські військові повідомили про смерть заступника лідера ІД
11:06, 10 січня 2016Світ
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Іракські військові заявили про загибель заступника лідера терористичного угруповання «Ісламська держава» Абу Бакра аль-Багдаді Ассі Алі Мухаммеда Насера аль-Обейді.
REUTERS
Як повідомляє CNN, він був нібито убитий в результаті авіаудару по населеному пункту Барвана біля міста Хадіта (провінція Анбар).
Аль-Обейді командував підрозділами ІД в західній частині Іраку і в східній Сирії.
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За даними військових, за Саддама Хусейна він служив в елітній Республіканській гвардії Іраку, яка забезпечувала особисту безпеку іракського лідера. Після дезертирства він був заарештований. У 2013 році втік з в'язниці Абу-Грейб і приєднався до ІДІЛ.
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