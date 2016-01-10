США відреагували на випробування КНДР демонстративним польотом над Кореєю бомбардувальника B-52

Як повідомляє "Рьонхап", літак залишив вранці 10 січня американську авіабазу "Андерсен" на острові Гуам і прилетів в район міста Осан (провінція Кьонгі).

Бомбардувальник пролетів повз Осан у супроводі двох південнокорейських F-15Ks і двох американських винищувачів F-16, що підтвердили військові обох країн.

"Це демонстрація твердої прихильності США нашим союзникам в Південній Кореї і Японії, а також обороні Америки", - цитує агентство заяву командувача Об'єднаного командування ЗС США в Тихому океані адмірала Гаррі Харріса.

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Як зазначає "Рьонхап", B-52 був "озброєний ядерними ракетами і бомбами для руйнування бункерів".

Зазначається, що проліт американського бомбардувальника став продовженням реакції Південної Кореї на заяви Північної Кореї про випробування водневої бомби 6 січня.

Раніше Південна Корея відновила через 4 місяці потому мовлення гучномовців на розділовій лінії з КНДР, які стали транслювати засуджуючі заяви щодо ядерного випробування.

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