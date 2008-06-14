Росія і НАТО обговорили майбутні навчання

Росія і НАТО обговорили майбутні антитерористичні учення і співпрацю, повідомив міністр оборони РФ Анатолій Сердюков за підсумками ради Росія-НАТО.

За його словами, до найбільш успішних і значущих напрямів спільної діяльності належать питання оперативної сумісності військ, ініціатива про співпрацю в повітряному просторі, а також питання пошуку і порятунку на морі.

"На раді Росія-НАТО за участю десятьох міністрів оборони держав-учасниць наші партнери по НАТО високо оцінили навчання з пошуку і порятунку екіпажів аварійних підводних човнів "Болд Монах-2008" у Норвегії.

"Ми також обговорили антитерористичні навчання", - сказав міністр оборони РФ Анатолій Сердюков. Корабель ВМФ Росії наприкінці серпня приєднається до антитерористичної операції Об`єднаних військово-морських сил НАТО в Середземному морі "Активні зусилля".

Головним имтогом саміту Анатолій Сердюков назвав "збереження простору для пошуку взаємоприйнятних шляхів усунення наявних розбіжностей і подальшого розвитку російський-натовських відносин".

Відкриваючи Раду Росія-НАТО, генсек НАТО привітався з учасниками засідання на кількома мовами, в тому числі російською, передає РІА “Новости”.