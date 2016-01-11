"Єдиний в'язень": Канадський священик, який відбуває покарання у КНДР, розповів про тюремний побут

Про це розповів Російська служба BBC.

"Я ніколи не був робочим, тому мені було складно звикнути до ручної праці, але тепер я звик", - сказав священик. Як повідав Лім Хен Су, у своєму північнокорейському таборі він так і не побачив інших ув'язнених. Можливо, він єдиний ув'язнений. Його основне завдання - викопувати ями під дерева в саду при таборі. Робочий день триває вісім годин, шість днів на тиждень, - робочі.

На інтерв'ю Лім Хен прийшов у тюремній роді з номером "036" на грудях. Кажучи про злочини, в яких він звинувачується в КНДР (серед них значиться спроба повалення влади країни), він визнає, що "пішов проти влади цієї країни, проти її системи і порядку". На питання про те, чи є найсерйознішим його злочином публічна критика північнокорейського режиму, Лім Хен Су відповів ствердно.

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Канадський пастор корейського походження Лім Хен Су був засуджений в Пхеньяні до довічного ув'язнення в середині грудня минулого року. Священика, який очолював корейську пресвітеріанську церкву в Торонто, звинуватили у злочинах проти держави.

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На думку звинувачення, Лім Хен Су "сприяв ворожій політиці Сполучених Штатів і консервативному південнокорейському режиму, які прагнуть ізолювати і задушити КНДР". Звинувачення вимагало винесення смертного вироку.