Напади на іноземців у Кельні скоєні з ксенофобських мотивів - ЗМІ
У поліції Кельна вважають, що напади на іноземців у центрі міста є "злочинами на ґрунті ксенофобії". Нападники, які організувалися через соціальні мережі, мали за мету атакувати візуально "ненімецьких людей".
Про це у понеділок, 11 січня, заявив представник кельнської поліції Норберт Ваґнер, повідомляє DW з посиланням на інформагенцію dpa.
"Це - тривожний сигнал, який ми дуже серйозно сприймаємо", - запевнив Ваґнер. "Це - вчинки людей, які вважають, що повинні брати правосуддя у свої руки", - додав його колега Міхаель Темме.
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Упродовж декількох годин поліція перевірила 153 особи, ще 199-м - було заборонено перебувати в певних місцях. Деякі учасники нападів належать до праворадикальних угруповань, інші - з середовища рокерів, футбольних хуліганів та охоронців. Внаслідок нападів декілька осіб отримали ушкодження, зокрема, двоє пакистанців та один сирієць.
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Нагадаємо, у суботу, 9 січня, поліція у Кельні розігнала водометами мітинг прихильників антиісламського руху Pegida. Тим часом кількість заяв про правопорушення, вчинені в новорічну ніч, зросла вже до 516.