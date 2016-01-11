Напади на іноземців у Кельні скоєні з ксенофобських мотивів - ЗМІ

Про це у понеділок, 11 січня, заявив представник кельнської поліції Норберт Ваґнер, повідомляє DW з посиланням на інформагенцію dpa.

"Це - тривожний сигнал, який ми дуже серйозно сприймаємо", - запевнив Ваґнер. "Це - вчинки людей, які вважають, що повинні брати правосуддя у свої руки", - додав його колега Міхаель Темме.

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Упродовж декількох годин поліція перевірила 153 особи, ще 199-м - було заборонено перебувати в певних місцях. Деякі учасники нападів належать до праворадикальних угруповань, інші - з середовища рокерів, футбольних хуліганів та охоронців. Внаслідок нападів декілька осіб отримали ушкодження, зокрема, двоє пакистанців та один сирієць.

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Нагадаємо, у суботу, 9 січня, поліція у Кельні розігнала водометами мітинг прихильників антиісламського руху Pegida. Тим часом кількість заяв про правопорушення, вчинені в новорічну ніч, зросла вже до 516.