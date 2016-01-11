Поліція ФРН назвала напади на іноземців у Кельні помстою за 31 грудня

Принаймні 11 осіб, включаючи пакистанців, гвінейців і сирійців, які постраждали в результаті атак, які, як кажуть представники поліції, були заздалегідь сплановані в соцмережах, повідомляє Російська служба BBC.

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31 грудня сотні жінок стали жертвами пограбувань та сексуальних домагань, скоєних на площі поблизу Кельнського собору.

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За словами міністра внутрішніх справ Рейн-Вестфалія Ральфа Йєгера, майже всі нападники були мігрантами, які потрапили до Німеччини у різний час.