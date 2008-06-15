Зливи призвели до смерті 55 людей і евакуації більш як мільйона в Китаї
09:07, 15 червня 2008Світ
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І нічого ще не скінчилося
Внаслідок повені на південному заході Китаю загинули 55 людей, зникли 7, більше мільйона евакуйовані, повідомляє Associated Press з посиланням на місцеві ЗМІ. Стихія завдала удару по дев`ятьох китайських провінціях, серед яких і провінція Сичуань, що постраждала в результаті сильного землетрусу 12 травня ц.р.
На думку фахівців, в найближчі 10 днів сильні дощі в провінціях Сичуань, Гуйчжоу і Юньнань триватимуть.
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