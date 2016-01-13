Хакери отримали доступ до особистих даних директора нацрозвідки США Клеппера

За словами прес-секретаря відомства, канцелярія Клеппера повідомила про злам у правоохоронні органи, повідомляє РБК з посиланням на Associated Press.

Як зазначає агентство, раніше про цей злам повідомило профільне видання Motherboard. Воно стверджувало, що за нападом стоїть школяр, який зламав особисту електронну пошту директора ЦРУ Джона Бреннана.

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У жовтні Бреннан повідомив, що його особисті дані, в тому числі список контактів і номер соціального страхування, його дружини, були опубліковані в інтернеті. Хакер, який зламав його, заявив, що він є учнем старших класів і зробив це на знак протесту проти політики США.

В інтерв'ю New York Post підліток розповів, що Бреннан зберігав у своїй особистій пошті конфіденційні файли, в тому числі 47-сторінковий надсекретний документ, поки не зрозумів, що його аккаунт зламаний.