Хакери зламали пошту глави ЦРУ і директора міністерства нацбезпеки США
05:42, 20 жовтня 2015Світ
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Хакери зламали електронні поштові скриньки директора ЦРУ США Джона Бреннана і глави міністерства національної безпеки Сполучених Штатів Джея Джонсона.
Хакери зламали електронні поштові скриньки директора ЦРУ / fotokanal.com
Про це передає DT.ua з посиланням на ABC News.
Відзначається, що пошта Бреаннана була зламана на сервісі AOL, якою він не користувався в робочих цілях після того, як був призначений на пост глави ЦРУ.
"Ми в курсі повідомлень в соціальних мережах і направили справу у відповідні органи", - сказали в ЦРУ.
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Також підкреслюється, що електронна пошта глави міністерства національної безпеки США не містила будь-якої значимої або цінної інформації.
Раніше УНІАН повідомляв, що хакери, пов'язані з терористичним угрупуванням "Ісламська Держава" (ІД), зламали пошту кількох членів кабінету міністрів Девіда Камерона.
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