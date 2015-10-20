Хакери зламали пошту глави ЦРУ і директора міністерства нацбезпеки США

Про це передає DT.ua з посиланням на ABC News.

Відзначається, що пошта Бреаннана була зламана на сервісі AOL, якою він не користувався в робочих цілях після того, як був призначений на пост глави ЦРУ.

"Ми в курсі повідомлень в соціальних мережах і направили справу у відповідні органи", - сказали в ЦРУ.

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Також підкреслюється, що електронна пошта глави міністерства національної безпеки США не містила будь-якої значимої або цінної інформації.

Раніше УНІАН повідомляв, що хакери, пов'язані з терористичним угрупуванням "Ісламська Держава" (ІД), зламали пошту кількох членів кабінету міністрів Девіда Камерона.