У Мінську працюють над реалізацією домовленостей для проведення місцевих виборів на Донбасі - Штайнмайєр

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це Штайнмайер сказав у Відні на прес-конференції по завершенню спеціальної сесії постійної Ради ОБСЄ.

Штайнмайер висловив задоволення з приводу того, що в ході "вчорашнього засідання сторін конфлікту в рамках Контактної групи" сторони не тільки "провели обговорення стану речей, але й змогли домовитися щодо обміну ув'язненими, також було досягнуто домовленостей у питанні розмінування".

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"Це - також внесок в побудову довіри щодо конфлікту в Україні. Тим не менше, ми повинні не тільки покладати сподівання, але робити все, що ми можемо, працюючи з нашими французькими друзями в Нормандському форматі, щоб гарантувати, що домовленості, які були досягнуті, можуть також бути внесені у політичну робочу групу, перед якою стоїть завдання підготувати законодавчу базу для проведення місцевих виборів на сході України, в результаті яких буде створена законність. Такого роду домовленостей ми сподіваємося принести у роботу політичної групи", - сказав він.

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За словами головуючого в офісі ОБСЄ, для цього будуть докладені всі "наші зусилля, і ми будемо над цим тяжко працювати". "Ми будемо працювати над цим також в ОБСЄ та в рамках переговорів міністрів закордонних справ у Нормандському форматі, які відбудуться найближчими тижнями", - додав він.

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Штайнмайер висловив переконання, що за останні два роки "ОБСЄ довела, що є центральним інструментом стосовно виконання Мінських домовленостей". "Я переконаний, що існуючий мандат Спеціальної моніторингової місії буде продовжувати слугувати гарними рамками для майбутніх завдань. Я сподіваюся, що скоро ми зможемо ухвалити швидке рішення щодо цього", - наголосив він.