Міністерська "Трійка" ОБСЄ закликала усі сторони на Донбасі досягти повного дотримання режиму припинення вогню

Про це йдеться в спільній заяві міністрів закордонних справ Сербії, Німеччини та Швейцарії, які входять до так званої "Трійки", яка відповідає за організацію 22-го засідання Ради міністрів ОБСЄ у Белграді. Сербія входить до "Трійки" на правах головуючої країни в ОБСЄ у 2015 році. Німеччина на правах країни, яка головуватиме у 2016 році, і Швейцарія, яка головувала у 2014 році.

Читайте такожТристороння контактна група у Мінську в грудні проведе зустрічі 8, 15 та 22 грудня - спецпредставник ОБСЄ

Зокрема, міністри підтвердили їхню повну підтримку політичному процесу в рамках Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі та в рамках роботи Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні. Вони підкреслили, що Мінські угоди повинні бути повністю впроваджені. "Це означає затвердження режиму припинення вогню та подальшого просування у реалізації політичного процесу", - наголошується у заяві.

Міністри відзначили, що вирішальне значення має стабілізація та зміцнення режиму припинення вогню на сході України. На їхню думку, що хоча режим припинення вогню у більшості випадків дотримується, спостерігаються дні, коли спокій порушується протистояннями на певних ділянках, що викликає серйозне занепокоєння.

"Той факт, що порушення режиму припинення вогню відбувалося із використанням озброєння, яке повинно бути відведеним з (визначених) територій на Донбасі, особливо викликає занепокоєння", - заявили міністри.

Вони погодилися, що можливості Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ із здійснення покладених на спостерігачів функцій щодо сприяння встановлення і дотримання усіма сторонами перемир'я повинні бути посиленими.

Дачіч, Штайнмайєр та Буркгальтер звернули увагу, що вільний доступ до усіх територій в Україні, в тому числі на Донбасі повинен бути безперешкодним та необмеженим у відповідності до мандату місії. У цьому зв'язку наголошується, що усі сторони повинні дати можливість створенню додаткових патрульних баз.

Окрім того, вони висловили повну підтримку зусиллям, які вживаються в рамках "нормандської четвірки" в урегулюванні ситуації на Донбасі.