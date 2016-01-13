Росія почала застосовувати в Сирії "літаючий радар" - ЗМІ

Високопоставлене джерело в британському військовому відомстві повідомило виданню, що Росія з кінця грудня почала використовувати на Близькому Сході літаки дальнього радіолокаційного виявлення і управління А-50, пише в середу, 13 січня, Лента.ру з посиланням на Jane's Defense Weekly.

Крім того, у матеріалі зазначено, що 27 грудня 2015 року сайт Flightradar24 фіксував переміщення літака без відкритих позивних. Літак рухався близько чотирьох годин на висоті приблизно 20 тисяч футів (приблизно 6100 метрів) над північно-західною частиною Сирії. Видання зазначає, що маршрут польоту був характерний саме для літаків А-50.

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В замітці повідомляється, що не виявлено жодних свідчень базування А-50 на сирійському аеродромі Хмеймім і, на думку джерел в британському Міноборони, літак злетів з аеродрому на російській території. Можливо, зазначає видання, він прилетів з бази під Моздоком, звідки злітали літаки Ту-22М3 дальньої авіації, задіяні для нанесення бомбових ударів по терористах у східній Сирії.

Літаки призначені для дальнього виявлення повітряних, надводних і наземних цілей, передачі цілевказівки і координації дій союзних сил, фактично будучи комбінацією потужної радіолокаційної станції повітряного базування і літаючого командного пункту.

Літак А-50 створено на базі важкого військово-транспортного літака Іл-76МД, прийнятий на озброєння РФ в 1985 році. На борту знаходиться радіолокаційний комплекс «Шмель», над фюзеляжем встановлена плоска антена, що обертається й надає літаку характерний вигляд.