Катастрофа МН17: Україна та Нідерланди мають намір продовжити розслідування

Про це повідомляється на сайті ГПУ.

Зазначається, що 15 січня у Генпрокуратурі відбулася зустріч першого заступника генпрокурора України Юрія Севрука із головою Національної прокуратури Королівства Нідерландів Фредеріком Вестербеке. У зустрічі також взяв участь голова Національної кримінальної слідчої групи Національної поліції Нідерландів та представники СБУ.

Під час зустрічі сторони обговорили результати розслідування в рамках роботи спільної слідчої групи з розслідування авіакатастрофи літака "Боїнг" Малайзійських авіаліній, яка сталася 17 липня 2014 року поблизу м. Торез Донецької області. "Сторони констатували прогрес у спільному розслідуванні завдяки копіткій роботі слідчих по встановленню всіх обставин вчинення злочину і осіб, причетних до нього", - зазначається у повідомленні.

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Також було обговорено перспективи подальшого розслідування та необхідність продовження дії угоди про діяльність спільної слідчої групи з розслідування цього злочину, підкреслили в ГПУ.

Севрук наголосив, що Генпрокуратура та інші правоохоронні органи України і в подальшому будуть всіма силами сприяти проведенню цього міжнародного розслідування і брати в ньому активну участь до досягнення кінцевого результату. "Наша ціль - в найкоротші строки отримати результати і продовжити розслідування до притягнення всіх винних осіб до відповідальності", - підкреслив він.

У свою чергу Вестербеке подякував українській стороні за надану допомогу у проведенні цього розслідування.

В ході обговорення сторони дійшли згоди щодо необхідності інформування громадськості про хід розслідування і оприлюднення відповідної інформації вже найближчим часом та обговорили питання, пов’язані з поширенням такої інформації.

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Як нагадали в ГПУ, 17 липня 2014 року над територією Донецької області, що контролюється терористичними організаціями "ДНР" та "ЛНР", був збитий пасажирський літак "Боїнг 777" Малайзійських авіаліній, який прямував рейсом "Амстердам – Куала-Лумпур" транзитом через територію України, внаслідок чого загинуло 298 пасажирів та членів екіпажу.

З метою розслідування цієї трагедії 7 серпня 2014 року створено міжнародну спільну слідчу групу, до складу якої входять прокурори та представники інших правоохоронних органів України, Королівства Нідерландів, Королівства Бельгія, Австралії та Малайзії, а також представники Євроюсту.