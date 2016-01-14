Родичі жертв МН17 вимагають надати слідчим радіолокаційні дані - ЗМІ

Як повідомляє Радіо Свобода, родичі написали листа прем'єр-міністру Нідерландів Марку Рютте, в якому висловили протест, що дані первинного радіолокатора не надані слідчим ні українською, ні російською стороною.

"Ми не можемо сприйняти те, що люди відмовилися надати важливу інформацію", - наголошується у листі.

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Родичі закликали Рютте чинити тиск на ООН або Міжнародну організацію цивільної авіації з вимогою передати ці дані слідчим.

Сім'ї сподіваються, що це може допомогти визначити, хто випустив ракету у літак.

Як повідомляв УНІАН, літак Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс з Амстердама в Куала-Лумпур, було збито 17 липня 2014 року в Донецькій області.

Загинули усі 298 осіб, які перебували на борту. Пасажирами рейсу були громадяни 10 країн. Більшість загиблих (196 осіб) – громадяни Нідерландів.

Рада безпеки Нідерландів 13 жовтня 2015 р. оприлюднила звіт про причини катастрофи літака МН17. Встановлено, що літак був збитий ракетою «Бук».

Зокрема, згідно зі звітом, авіакатастрофа «сталась через детонацію боєголовки типу 9N314M, яку випустили із зенітно-ракетного комплексу "Бук" на сході України».

Голова Радбезу Нідерландів заявив, що в результаті вибуху передня частина літака була зруйнована, а літак розламався у повітрі.

Постійний представник України в ООН Володимир Єльченко заявив, що Нідерланди опублікують остаточну доповідь щодо катастрофи літака Boeing рейсу MH17 навесні 2016 року.