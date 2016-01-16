З готелю в Буркіна-Фасо звільнили 63 заручника, відповідальність взяла "Аль-Каїда"

Як повідомляє CNN, 33 зі звільнених полонених потім були госпіталізовані.

Зазначається, що операція зі звільнення заручників проводилася за підтримки військових Франції та США (останні містять у Буркіна-Фасо військовий контингент у складі 75 осіб, у тому числі 15 при посольстві).

NBC News передає, що серед звільнених заручників був міністр державної служби, праці та соціального захисту Клеман Савадого.

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Як розповів журналіст Жан-Батист Діпама, що став свідком події, він бачив 6 нападників, що розділилися на дві групи по 3 людини. За його словами, терористи приїхали на джипах з номерними знаками Нігера. Одна з груп атакувала готель, а друга - кафе, що знаходиться навпроти.

Відповідальність за напад на готель взяла на себе "Аль-Каїда в країнах ісламського Магріба". Угрупування "Аль-Мурабітун", що є підрозділом "Аль-Каїди", заявило, що це воно провело атаку, схожу на напад на готель в сусідньому Малі в листопаді, в ході якого загинуло 22 людини.

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