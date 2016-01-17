В Італії прогримів вибух у житловому будинку, п'ятеро людей загинули

Про це повідомляє Reuters.

"Це був дуже потужний вибух, який зруйнував усі двоповерхова будівля. Ми ще не завершили розслідування причин вибуху, але швидше за все це був витік газу", - сказав представник пожежної служби Лука Карі.

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Пожежники витягли з-під уламків будинку п'ять тіл загиблих, які проживали в ньому. Ще одну жінку доставили в лікарню у важкому стані.