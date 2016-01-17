В Італії прогримів вибух у житловому будинку, п'ятеро людей загинули

02:34, 17 січня 2016
Світ
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В італійському місті Арнаско, розташованому на північному заході Італії, стався вибух газу в житловому будинку, в результаті чого загинули п'ять осіб.

взрыв / скриншот

Про це повідомляє Reuters.

"Це був дуже потужний вибух, який зруйнував усі двоповерхова будівля. Ми ще не завершили розслідування причин вибуху, але швидше за все це був витік газу", - сказав представник пожежної служби Лука Карі.

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Пожежники витягли з-під уламків будинку п'ять тіл загиблих, які проживали в ньому. Ще одну жінку доставили в лікарню у важкому стані.

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