Посольство Італії в столиці Афганістану обстріляли ракетами

Про це в неділю, 17 січня, повідомляє Lenta.ru з посиланням на телеканал Tolo News.

На місці події перебувають силовики і пожежники. За словами очевидців, з-за стін будівлі дипмісії валить густий дим. Подробиць поки не наводиться.

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Інформацію про вибух в Кабулі підтвердив кореспондент Reuters, який перебуває там. Репортер почув відповідний звук, проте не має даних про пошкодження або постраждалих, також він не уточнив, де конкретно сталася НП.

Нагадаємо, на початку січня терорист-смертник привів у дію вибуховий пристрій в автомобілі у французького ресторану Le Jardin в столиці Афганістану. Внаслідок теракту загинув 12-річний хлопчик, 15 осіб були поранені.