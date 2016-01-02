Терорист-смертник підірвався біля французького ресторану в Кабулі

Терорист-смертник активував вибуховий пристрій в автомобілі біля французького ресторану Le Jardin в столиці Афганістану, повідомляє Lenta.ru з посиланням на Reuters. В результаті теракту загинув 12-річний хлопчик, 15 осіб отримали поранення.

"Інцидент стався увечері в п'ятницю, 1 січня, передає CNN. В результаті вибуху будівля загорілася. Після вибуху в районі були чутні постріли", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що на місце події прибули співробітники правоохоронних органів, пожежники, а також кілька бригад швидкої допомоги. Медики госпіталізували потерпілих.

Підкреслюється, що заклад користувався популярністю серед іноземців, також його відвідували місцеві чиновники. Відповідальність за теракт взяла на себе терористична організація "Талібан": його представник Забіулла Муджахід повідомив, що, за даними руху, загинули кілька іноземців, передає Yahoo News.

Президент Афганістану Ашраф Гані засудив теракт, назвавши подію злочином, який неможливо пробачити.

Наприкінці грудня 2015 року в результаті вибуху в аеропорту Кабула загинула одна особа, ще 33 постраждали. 21 грудня терорист-смертник напав на патруль біля авіабази ЗС США Баграм. Повідомлялося, що жертвами теракту стали шестеро американських військовослужбовців.

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Раніше повідомлялося, що афганські сили безпеки відбили напад терористів на гостьовий будинок біля посольства Іспанії в Кабулі. Бій тривало протягом кількох годин. Терористи-смертники атакували квартал в Кабулі, де розташовані посольства і урядові будівлі. Загинули іспанський офіцер, п'ять афганських поліцейських, а також троє бойовиків.