У Німеччині судитимуть 95-річного колишнього есесівця

Речник суду повідомив, що судовий процес в окружному суді Нойбранденбурга розпочнеться 29 лютого, передає Deutsche Welle з посиланням на агентство dpa.

Перебіг розгляду справи залежатиме від стану здоров'я обвинуваченого, заявили у суді. Чоловікові висунуто підозру у причетності до смерті 3681 особи у газових камерах. Чоловік у період з 15 серпня до 14 вересня 1944 року служив у медико-санітарній службі СС у концтаборі "".

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Минулого року окружний суд відмовився розглядати справу через стан здоров'я обвинуваченого. Утім, вищий земельний суд за результатами нової психіатричної експертизи визнав чоловіка "обмежено дієздатним". У 1948 році у Польщі його вже було засуджено до трьох років ув’язнення. Після того, як він відбув покарання, обвинувачений повернувся у Мекленбург-Передню Померанію, де займався сільським господарством.

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