Названо найдешевші країни для туристів в 2016 році

Про це йдеться в дослідженні туристичного сервісу Skyscanner, пише Лента.ру.

Відзначається, що список був складений на основі аналізу цін на проживання, харчування і транспорт на двох осіб на добу.

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День перебування в Індії та Індонезії обійдеться парі мандрівників в середньому в 40 доларів. Автори дослідження зауважують, що бюджетним туристам в Індії на добу може вистачити і 20 доларів.

У 45 доларів обійдеться перебування в Непалі і В'єтнамі. У Лаосі доведеться викласти вже 55 доларів, а в Шрі-Ланці — 60.

Незважаючи на те, що в рейтингу переважають країни Південно-Східної Азії, укладачі списку підкреслюють, що недорого відпочити можна у Вірменії — за 70 доларів в добу, а в Грузії — у 80.

Найдоступнішими з європейських країн визнані Сербія, Болгарія, Чорногорія, Румунія та Угорщина. Відпочинок в них обійдеться від 70 до 85 доларів в добу.

Варто зазначити, що при складанні рейтингу не враховувалася вартість авіаперельоту.