Названо найдешевші країни для туристів в 2016 році
Найдешевшими країнами для відпочинку в 2016 році названо Індію та Індонезію.
Про це йдеться в дослідженні туристичного сервісу Skyscanner, пише Лента.ру.
Відзначається, що список був складений на основі аналізу цін на проживання, харчування і транспорт на двох осіб на добу.
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День перебування в Індії та Індонезії обійдеться парі мандрівників в середньому в 40 доларів. Автори дослідження зауважують, що бюджетним туристам в Індії на добу може вистачити і 20 доларів.
У 45 доларів обійдеться перебування в Непалі і В'єтнамі. У Лаосі доведеться викласти вже 55 доларів, а в Шрі-Ланці — 60.
Незважаючи на те, що в рейтингу переважають країни Південно-Східної Азії, укладачі списку підкреслюють, що недорого відпочити можна у Вірменії — за 70 доларів в добу, а в Грузії — у 80.
Найдоступнішими з європейських країн визнані Сербія, Болгарія, Чорногорія, Румунія та Угорщина. Відпочинок в них обійдеться від 70 до 85 доларів в добу.
Варто зазначити, що при складанні рейтингу не враховувалася вартість авіаперельоту.