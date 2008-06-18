Євросоюз пояснює, чому не дає віз українцям

Міністерство закордонних справ України закликає посольства країн-членів Європейського Союзу збільшити кількість однорічних та п’ятирічних віз для українських громадян.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив заступник міністра закордонних справ Костянтин ЄЛІСЄЄВ, виступаючи на засіданні парламентського Комітету з європейської інтеграції.

Заступник міністра зазначив, що у Європі визнають наявність проблем у виконанні угоди між Україною та ЄС про спрощення візового режиму.

За словами К.ЄЛІСЄЄВА, європейці пояснюють проблеми, зі свого боку, браком досвіду виконання угоди, фактами візових шахрайств, а також напливом заявників на отримання візи.

Водночас, за словами К.ЄЛІСЄЄВА, МЗС України бачить шляхи виходу з такої ситуації і, зокрема, пропонує посольствам країн ЄС збільшити кількість однорічних та п’ятирічних віз для громадян України.

К.ЄЛІСЄЄВ додав, що МЗС продовжить працювати з Євросоюзом у цьому напрямку.