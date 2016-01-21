У Пентагоні заявили, що сирійська кампанія РФ допомогла закріпитися режиму Асада

Підтримка Росією режиму диктатора Башара Асада буде додатковим аргументом на його користь на майбутніх переговорах з політичного врегулювання у Женеві. Про це заявив голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Джозеф Данфорд, підкресливши, що зараз Кремль і Білий дім не координують свої дії в Сирії. Його цитує The New York Times.

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За його словами, введення російського військового контингенту в Сирію жодним чином не вплинуло на хід американської кампанії, яка досягла значних успіхів у боротьбі з ІД.

Джозеф Данфорд також зазначив, що з початку військової операції Путіна в Сирії режим Асада поліпшив свої позиції і досягнення політичного вирішення конфлікту тепер може стати "важкої битвою".

"Російські авіаудари дозволили Асаду відбити у повстанців (деяких з підтримуваних США - УНІАН) трохи території", - додав генерал.

Данфорд також зазначив, що він продовжує дотримуватися позиції, згідно з якою операції США повинні проводиться окремо від РФ. Представник Пентагону додав, що в останні місяці двічі обговорював "широке коло питань" по Сирії з главою російського Генштабу РФ Валерієм Герасимовим.

"Але араз ми не робимо нічого, що можна було б назвати координацією по Сирії", - підкреслив Данфорд.

Згідно з даними Сирійської обсерваторії з прав людини, внаслідок російських авіаударів було знищено близько 890 бойовиків ІД, в той же час жертвами стали більше тисячі мирних жителів.