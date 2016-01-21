Прем'єр Франції назвав три основні небезпеки для Євросоюзу
14:21, 21 січня 2016Світ
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Прем'єр-міністр Франції Мануель Вальс заявив, що Євросоюзу зараз загрожують кілька проблем, здатних розколоти його.
REUTERS
У ході економічного форуму в Давосі Мануель Вальс сказав, що, на його думку, ці небезпеки – тероризм, міграційна криза та можливий вихід Великобританії зі складу Європейського союзу, передає Бі-бі-сі.
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Тим не менш, він сподівається, що з Великобританією вдасться домовитися з цього питання.
Раніше британський прем'єр-міністр Девід Кемерон заявив про можливість проведення в країні референдуму про подальше членство в ЄС. При цьому він підкреслив, що у лютому цього року на черговому саміті ЄС сподівається домогтися підписання угоди про реформування Євросоюзу.
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