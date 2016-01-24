На півдні Таїланду виявили уламок зниклого малайзійського "Боїнга" - ЗМІ

Біля південного узбережжя Таїланду виявили уламок літака, повідомляє Lenta.ru з посиланням на місцевого чиновника. Імовірно, знайдена частина може належати малайзійському "Боїнгу", який зник над Індійським океаном в березні 2014 року.

Вигнутий фрагмент металу викинуло на берег в провінції Накхонсітхаммарат.

"Місцеві жителі знайшли уламок розміром близько двох метрів завширшки і трьох метрів завдовжки", - розповів чиновник, відзначивши, що вони повідомили про знахідку владі.

Тайські ЗМІ припустили, що фрагмент належить "Боїнгу-777", що слідував рейсом MH370. Офіційного підтвердження даної інформації наразі не було. Чиновник уточнив, що уламок також розглянули рибалки. За кількістю черепашок на поверхні фрагмента вони зробили висновок, що фрагмент перебував у воді не більше року.

21 жовтня минулого року експерти американської компанії Williamson and Associates припустили, що прилади пошукових суден виявили в Індійським океані уламки малайзійського "Боїнга". Фахівці прийшли до таких висновків після вивчення знімків океанського дна, поширених Австралійським бюро безпеки на транспорті. Зображення були зроблені у вересні глибоководним сонаром судна Fugro Discovery, який бере участь у пошуках зниклого лайнера.

29 липня на узбережжі французького острова Реюньон в Індійському океані було знайдено фрагмент крила літака. Експерти з авіаційної безпеки заявили про наявність "високого ступеня впевненості в тому, що уламок міг належати зниклому в минулому році малайзійському "Боїнгу". Про це, за інформацією ЗМІ, свідчить серійний номер на фрагменті крила, який відповідає технічним специфікаціям "Боїнга-777".

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"Боїнг-777", що слідував рейсом MH370 з Куала-Лумпура в Пекін,зник з екранів радарів в ніч на 8 березня 2014 року. На його борту перебували 12 членів екіпажу і 227 пасажирів з 14 країн, в основному громадяни Малайзії та Китаю.

Наприкінці січня 2015 року всі вони офіційно були визнані загиблими. Вважається, що літак впав у воду в південній частині Індійського океану.