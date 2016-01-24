В Ірані заарештували 100 осіб у справі про напад на посольство Саудівської Аравії

В Ірані близько 100 людей заарештовано в рамках нападу на посольство Саудівської Аравії в Тегерані, повідомляє Associated Press з посиланням на генерального прокурора країни Голяма Хоссейна Мохсені Еджеі.

За словами прокурора, деякі із затриманих пізніше були відпущені на свободу. Інших подробиць не повідомляється.

Як зазначає агентство, влада Ірану зазвичай не оголошує про подібні затримання, передає Gazeta.ru.

Влада Саудівської Аравії оголосила про виконання смертного вироку щодо 47 осіб, засуджених за тероризм і підбурювання до нього. Серед страчених було вказано шиїтського проповідника Ндмр ан-Німр.

3 січня іранські протестувальники напали на посольство Саудівської Аравії в Тегерані, після чого голова МЗС Саудівської Аравії Адель аль-Джубейр заявив, що королівство розриває дипломатичні відносини з Іраном.

Раніше стало відомо, що міністр закордонних справ Саудівської Аравії Адель аль-Джубейр негативно висловився на адресу влади Ірану після скасування санкцій в рамках ядерної угоди.