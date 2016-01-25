Олланд: відео з бойовиками ІД не залякає французів

"Ніщо не злякає нас, жодна загроза не зможе похитнути Франції у боротьбі проти тероризму", - заявив французький президент журналістам у ході офіційного візиту до Індії, передає BBC.

Відеоролик, в якому показано ймовірних учасників листопадових атак в Парижі, був розміщений на одному з каналів ІД.

На сьогоднішній день 9 учасників терактів 13 листопада в Парижі вбито, ще 2 знаходяться в розшуку.

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Імовірно, відео було знято в сирійському місті Ракка, що є "столицею" ІГ, незадовго до терактів в Парижі, що забрали130 життів, і покликані залякати жителів країн, що беруть участь в коаліції проти ІД.

Деякі з показаних на відео джихадистів обезголовлюють або розстрілюють полонених перед камерою.

Відеоролик, озаглавлений "Вбивай їх скрізь, де знайдеш", завершується кадрами голосування в парламенті Великобританії за резолюцію, що дозволяє королівським ВПС брати участь в авіаударах по позиціях ІД в Сирії.

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