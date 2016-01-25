Олланд: відео з бойовиками ІД не залякає французів
Президент Франції Франсуа Олланд заявив, що відео, опубліковане угрупованням "Ісламська держава", не змусить Францію відмовитися від боротьби проти тероризму.
"Ніщо не злякає нас, жодна загроза не зможе похитнути Франції у боротьбі проти тероризму", - заявив французький президент журналістам у ході офіційного візиту до Індії, передає BBC.
Відеоролик, в якому показано ймовірних учасників листопадових атак в Парижі, був розміщений на одному з каналів ІД.
На сьогоднішній день 9 учасників терактів 13 листопада в Парижі вбито, ще 2 знаходяться в розшуку.
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Імовірно, відео було знято в сирійському місті Ракка, що є "столицею" ІГ, незадовго до терактів в Парижі, що забрали130 життів, і покликані залякати жителів країн, що беруть участь в коаліції проти ІД.
Деякі з показаних на відео джихадистів обезголовлюють або розстрілюють полонених перед камерою.
Відеоролик, озаглавлений "Вбивай їх скрізь, де знайдеш", завершується кадрами голосування в парламенті Великобританії за резолюцію, що дозволяє королівським ВПС брати участь в авіаударах по позиціях ІД в Сирії.
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