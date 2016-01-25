Британський дослідник загинув при спробі самотужки перетнути Антарктиду

Британський дослідник Генрі Ворслі помер під час подорожі Антарктидою, яку він здійснював самотужки.

Смерть, як повідомляється, була викликана виснаженням і зневодненням організму. Про загибель дослідника повідомила його дружина Джоана, передає Русская служба Би-би-си.

55-річний Генрі Ворслі, колишній військовий, відправився у подорож 71 день тому.

Він мав намір стати першою людиною, яка перетнула Антарктиду самотужки, без сторонньої допомоги.

У повідомленні дружини Генрі Ворслі йдеться, що він загинув незважаючи на всі зусилля лікарів в чилійському місті Пунта-Аренас врятувати його.

Ворслі відправився в 80-денну подорож довжиною 1770 км в листопаді, везучи з собою лише сани з їжею, наметом і обладнанням.

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Мандрівник не планував звертатися за допомогою до сторонніх і не хотів користуватися їздовими собаками.

Під час подорожі він хотів зібрати 100 тис. фунтів (142 тис. доларів) для благодійного фонду Endeavour Fund, допомагає пораненим і хворим ветеранам.

У жовтні в інтерв'ю Бі-бі-сі він сказав, що в ході подорожі він втратить у вазі близько 12,7 кг.

Тоді він сказав, що візьме з собою їжу на 80 днів, а не на 75 днів. Він зазначив, що мав намір виходити на зв'язок кожні 24 години, і команда рятувальників мала вирушити на його пошуки в разі, якщо він пропустить два сеансу зв'язку поспіль.