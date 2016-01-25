Британський дослідник загинув при спробі самотужки перетнути Антарктиду
Він мав намір стати першою людиною, яка перетнула Антарктиду самотужки, без сторонньої допомоги.
Британський дослідник Генрі Ворслі помер під час подорожі Антарктидою, яку він здійснював самотужки.
Смерть, як повідомляється, була викликана виснаженням і зневодненням організму. Про загибель дослідника повідомила його дружина Джоана, передає Русская служба Би-би-си.
55-річний Генрі Ворслі, колишній військовий, відправився у подорож 71 день тому.
Він мав намір стати першою людиною, яка перетнула Антарктиду самотужки, без сторонньої допомоги.
У повідомленні дружини Генрі Ворслі йдеться, що він загинув незважаючи на всі зусилля лікарів в чилійському місті Пунта-Аренас врятувати його.
Ворслі відправився в 80-денну подорож довжиною 1770 км в листопаді, везучи з собою лише сани з їжею, наметом і обладнанням.
Читайте такожБританський фізик Хокінг назвав терміни неминучої техногенної катастрофи
Мандрівник не планував звертатися за допомогою до сторонніх і не хотів користуватися їздовими собаками.
Під час подорожі він хотів зібрати 100 тис. фунтів (142 тис. доларів) для благодійного фонду Endeavour Fund, допомагає пораненим і хворим ветеранам.
У жовтні в інтерв'ю Бі-бі-сі він сказав, що в ході подорожі він втратить у вазі близько 12,7 кг.
Тоді він сказав, що візьме з собою їжу на 80 днів, а не на 75 днів. Він зазначив, що мав намір виходити на зв'язок кожні 24 години, і команда рятувальників мала вирушити на його пошуки в разі, якщо він пропустить два сеансу зв'язку поспіль.