Кабмін створив з двох вузів Мукачівський державний університет
19:13, 29 серпня 2008Разное
2064 0
Хто вчився - вчитиметься собі далі
Кабінет міністрів України створив Мукачівський державний університет на базі Мукачівського гуманітарно-педагогічного інституту і Мукачівського технологічного інституту шляхом їх злиття.
Відповідне розпорядження від 27 серпня № 1152-р розміщене на Урядовому порталі.
Згідно з розпорядженням, витрати, пов`язані зі створенням університету, буде здійснено в рамках асигнувань, передбачених Міністерством освіти і науки і Закарпатською облдержадміністрацією в Державному бюджеті України на 2008 рік для підготовки кадрів.
Студенти Мукачівського технологічного інституту і Мукачівського гуманітарно-педагогічного інституту продовжать навчання в Мукачівському державному університеті.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter