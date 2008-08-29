Кабмін створив з двох вузів Мукачівський державний університет

Кабінет міністрів України створив Мукачівський державний університет на базі Мукачівського гуманітарно-педагогічного інституту і Мукачівського технологічного інституту шляхом їх злиття.

Відповідне розпорядження від 27 серпня № 1152-р розміщене на Урядовому порталі.

Згідно з розпорядженням, витрати, пов`язані зі створенням університету, буде здійснено в рамках асигнувань, передбачених Міністерством освіти і науки і Закарпатською облдержадміністрацією в Державному бюджеті України на 2008 рік для підготовки кадрів.

Студенти Мукачівського технологічного інституту і Мукачівського гуманітарно-педагогічного інституту продовжать навчання в Мукачівському державному університеті.