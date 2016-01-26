Після фільму BBC про таємно накопичені статки Путін заявив, що РФ навряд чи скоро досягне яскравих перемог над корупцією

Як повідомляв УНІАН, раніше виконуючий обов'язки заступника голови Мінфіну США з питань боротьби з тероризмом і фінансової розвідки Адам Шубін звинуватив президента Росії Володимира Путіна в корупції.

Інтерв'ю Шубіна увійшло в документальний фільм «Таємні багатства Путіна». Сам Путін від участі у фільмі відмовився, зазначає телеканал.

Автор фільму назвав Володимира Путіна - найбагатшою людиною в Європі і одиним з найбагатших людей в світі. Його статок, за оцінкою автора, оцінюється в 40 мільярдів доларів.