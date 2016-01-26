Після фільму BBC про таємно накопичені статки Путін заявив, що РФ навряд чи скоро досягне яскравих перемог над корупцією
Росія навряд чи сьогодні-завтра доб'ється яскравих перемог у боротьбі з корупцією, заявив президент РФ Володимир Путін на засіданні президентської антикорупційної ради.
Про це повідомляє РИА "Новости".
"Люди стикаються з корупцією на місцях, з так званою побутовою корупцією. Загалом, роботи тут дуже і дуже багато. І питання не в тому, щоб сьогодні-завтра добитися яскравих якихось перемог на цьому терені, напевно, це і складне завдання, може бути навіть важке, але якщо ми зупинимося - буде гірше, потрібно рухатися тільки вперед", - сказав президент РФ.
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Як повідомляв УНІАН, раніше виконуючий обов'язки заступника голови Мінфіну США з питань боротьби з тероризмом і фінансової розвідки Адам Шубін звинуватив президента Росії Володимира Путіна в корупції.
Інтерв'ю Шубіна увійшло в документальний фільм «Таємні багатства Путіна». Сам Путін від участі у фільмі відмовився, зазначає телеканал.
Автор фільму назвав Володимира Путіна - найбагатшою людиною в Європі і одиним з найбагатших людей в світі. Його статок, за оцінкою автора, оцінюється в 40 мільярдів доларів.