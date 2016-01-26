Ягланд: відразу в декількох країнах існує загроза Конвенції з прав людини

Про це заявив генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд у своєму зверненні до Парламентської асамблеї Ради Європи, повідомляє зі Страсбурга кореспондент "ЄвроПравди".

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"(У країнах-членах Ради Європи) завжди були сили, які ставили під сумнів авторитет міжнародних установ, але тепер ці сили стали мейнстрімом і далі набирають хід. А якщо з'єднати точки, то загроза конвенції стає дійсно реальною", - підкреслив він.

Турбйорн Ягланд перерахував країни, де влада ставить під сумнів виконання рішень Європейського суду з прав людини – ключового інструменту, передбаченого конвенцією.

Так, у Великобританії триває дискусія щодо рішення ЄСПЛ про право голосу ув'язнених. У Росії прийнятий закон, який дозволяє взагалі не виконувати окремі рішення страсбурзького Суду. В Швейцарії ініційований схожий перегляд законодавства. Азербайджан також не виконує рішення Суду.

"А в Норвегії парламент прийняв резолюцію, яка говорить, що міжнародні конвенції повинні бути адаптовані до "нових реалій" у зв'язку з кризою біженців. Вони кажуть, що такі документи, як Женевська конвенція про біженців та Європейська конвенція з прав людини, були створені в сонячні дні, в той час як насправді вони розроблені саме для того, щоб захищати права людини в складні часи", - зазначив генсек.

Турбйорн Ягланд також підкреслив, що країни-члени Ради Європи повинні подолати ці розбіжності, зберігши конвенцію в силі.