Сили Асада за підтримки авіації РФ намагаються розширити підконтрольні території у трьох провінціях Сирії - розвідка
Збройні формування президента Сирії Башара Асада за підтримки авіації повітряно-космічних сил збройних сил Російської Федерації (ПКС ЗС РФ) 30 грудня продовжували спроби розширити підконтрольні території у провінціях Дераа, Латакія та Хомс.
Про це йдеться у повідомленні Головного управління розвідки Міністерства оборони України.
Зазначається, що 28-29 грудня літаками Су-34, Су-24М та Су-25СМ ПКС ЗС РФ здійснено 121 виліт та нанесено ударів по 424 об’єктах на території Сирії (провінції Алеппо, Дейр Ез-Зор, Ідліб, Латакія, Дераа, Ракка, Хама та Хомс).
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Як повідомляв УНІАН, з 30 вересня російські повітряно-космічні сили завдають авіаударів на території Сирії по нібито позиціях терористичного угруповання "Ісламська держава".
Авіаудари РФ у Сирії супроводжуються наземною операцією військ Асада.
Головнокомандувач силами НАТО в Європі генерал Філіп Брідлав заявляв, що Росія підтримує режим президента Сирії, щоб зберегти контроль над військово-морської базою в Латакії на узбережжі Середземного моря.
Учасники очолюваної Сполученими Штатами коаліції у боротьбі проти бойовиків "Ісламської держави" в Іраку та Сирії неодноразово заявляли, що Асад повинен піти з посади, щоб започаткувати у Сирії перехідний період.