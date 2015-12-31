Сили Асада за підтримки авіації РФ намагаються розширити підконтрольні території у трьох провінціях Сирії - розвідка

Про це йдеться у повідомленні Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Зазначається, що 28-29 грудня літаками Су-34, Су-24М та Су-25СМ ПКС ЗС РФ здійснено 121 виліт та нанесено ударів по 424 об’єктах на території Сирії (провінції Алеппо, Дейр Ез-Зор, Ідліб, Латакія, Дераа, Ракка, Хама та Хомс).

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Як повідомляв УНІАН, з 30 вересня російські повітряно-космічні сили завдають авіаударів на території Сирії по нібито позиціях терористичного угруповання "Ісламська держава".

Авіаудари РФ у Сирії супроводжуються наземною операцією військ Асада.

Головнокомандувач силами НАТО в Європі генерал Філіп Брідлав заявляв, що Росія підтримує режим президента Сирії, щоб зберегти контроль над військово-морської базою в Латакії на узбережжі Середземного моря.

Учасники очолюваної Сполученими Штатами коаліції у боротьбі проти бойовиків "Ісламської держави" в Іраку та Сирії неодноразово заявляли, що Асад повинен піти з посади, щоб започаткувати у Сирії перехідний період.