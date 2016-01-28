ВООЗ скликає екстрене засідання у боротьбі з вірусом Зіка

Як повідомляє Радіо Свобода, про це рішення було оголошено після попередження американських вчених про те, що є небезпека виникнення пандемії лихоманки Зіка.

Головною небезпекою вірусу Зіка, переносниками якого є комарі, вважається мікроцефалія - природжене зменшення розмірів мозку і черепа у плода, що призводить до розумової відсталості.

Перші випадки зараження вірусом відзначено у Сполучених Штатах. У Нью-Йорку зафіксовано чотири випадки, по одному - в Каліфорнії, Міннесоті, Вірджинії й Арканзасі.

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Лікарні в США, згідно з розпорядженням влади, на деякий час перестануть брати донорську кров від осіб, що відвідали тропічні країни, розташовані в зоні ризику. Кілька авіакомпаній запропонували повернути гроші вагітним жінкам з числа пасажирів, які забронювали квитки на рейси до Латинської Америки.

У квітні 2015 року ВООЗ визнала, що надто повільно відреагувала на спалах лихоманки Ебола в Західній Африці, що обернулося масштабною епідемією, яка забрала понад 10 тис. людських життів.

Вірус Зіка за своїми симптомами нагадує лихоманку денге, ніяких ліків або вакцини проти нього поки що не існує. Він вкрай небезпечний для вагітних жінок.