ВООЗ оголосила про закінчення епідемії лихоманки Ебола

Як передає BBC, організація заявила про закінчення періоду активної передачі вірусу, оскільки в Ліберії в останні 42 дні не було зареєстровано жодного нового випадку захворювання.

Нагадаємо, в кінці 2015 року вільними від Еболи були оголошені сусідні Гвінея і Сьєрра-Леоне.

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Водночас генсек ООН Пан Гі Мун попередив, що Західна Африка все ще може зіткнутися з загостренням захворювання в майбутньому.

В результаті наймасштабнішою в історії спалаху лихоманки Ебола з грудня 2013 року померли понад 11 тисяч осіб.