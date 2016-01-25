Парламент Лівії не затвердив уряд національної єдності

Призначення уряду, сформованого за узгодженим з ООН планом, вважалось одним з ключових заходів з врегулювання багаторічного конфлікту у країні, передає Deutsche Welle.

Із 104 парламентарів, присутніх на засіданні парламенту у місті Тобрук, що на сході країни, 89 проголосували проти призначення уряду, запропонованого Президентською радою Лівії, повідомляє Reuters.

Напередодні засідання агенція повідомляла з посиланням на депутата Фахмі Тувате, що основною причиною опору депутатів новому уряду є потенційне призначення нових головних силовиків. Зокрема, близько 60 депутатів не погоджуються зі зміщенням генерала Халіфа Хафтара. Останній, як і голова парламенту Агіла Салах, розкритикували підтриманий ООН уряд.

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Нагадаємо, минулого тижня за посередництва ООН у Лівії був сформований уряд із 32-х міністрів на чолі з прем’єр-міністром Фаїзом Сарраджем. Задачею нового керівництва країни було повернення стабільності у Лівії, розколотої після падіння режиму Муаммара Каддафі у 2011 році. Наразі у північноафриканській країні де-факто оперують два конкуруючих керівництва та парламенти. Визнаний ООН парламент та утворена за угодою в грудні 2015 року Президентська рада базуються на сході країни, тоді як ополчення зі своєю верхівкою утримує владу у Тріполі на заході.