У Міноборони РФ відреагували на звинувачення в порушенні повітряного простору Туреччини
Міноборони РФ заявило, що російський літак не втручався в турецький повітряний простір.
Про це повідомляє РИА "Новости" з посиланням на офіційного представника міністерства Ігоря Конашенкова.
"Ніяких порушень повітряного простору Туреччини літаками російської авіагрупи в Сирійській Арабській Республіці не було. Заяви турецької сторони про нібито факт порушення російським літаком Су-34 повітряного простору - голослівна пропаганда", - сказав Конашенков.
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Від також заявив, що радіолокаційні станції, який стежать за повітряним простором, можуть фіксувати лише висоту, швидкість і курс об'єкта в небі.
«Жоден з подібних радарів не здатний встановити тип і державну належність повітряного об'єкта - Росії або очолюваної США так званої "антиігілівської коаліції". Це можливо тільки за допомогою прямого візуального контакту з іншого літака, якого не було», - сказав представник Міноборони РФ.
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У російському відомстві стверджують, що за допомогою цих радарів неможливо зробити попередження літаку.
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Інцидент стався напередодні, в суботу, 30 січня, російського посла викликали в міністерство закордонних справ Туреччини для пояснень.
За цими даними, російський літак Су-34 кілька разів попередили англійською та російською мовами, перш ніж той залетів у турецький повітряний простір. Крім того, зовнішньополітичне відомство Туреччини застерігає Москву, що саме Росія буде нести відповідальність за будь-які небезпечні наслідки.
Як повідомляв УНІАН, у листопаді Туреччина збила російський бомбардувальник Су-24, задіяний у військовій операції у Сирії. У відповідь РФ ввела санкції на турецькі продукти харчування і товари.