У Міноборони РФ відреагували на звинувачення в порушенні повітряного простору Туреччини

Про це повідомляє РИА "Новости" з посиланням на офіційного представника міністерства Ігоря Конашенкова.

"Ніяких порушень повітряного простору Туреччини літаками російської авіагрупи в Сирійській Арабській Республіці не було. Заяви турецької сторони про нібито факт порушення російським літаком Су-34 повітряного простору - голослівна пропаганда", - сказав Конашенков.

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Від також заявив, що радіолокаційні станції, який стежать за повітряним простором, можуть фіксувати лише висоту, швидкість і курс об'єкта в небі.

«Жоден з подібних радарів не здатний встановити тип і державну належність повітряного об'єкта - Росії або очолюваної США так званої "антиігілівської коаліції". Це можливо тільки за допомогою прямого візуального контакту з іншого літака, якого не було», - сказав представник Міноборони РФ.

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У російському відомстві стверджують, що за допомогою цих радарів неможливо зробити попередження літаку.

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