Бельгія першою з країн ЄС відправила на батьківщину літак з мігрантами з Іраку

"Це добровільне повернення. Це не висилка. Люди хочуть виїхати, тому ми полегшуємо їм цю задачу", - заявив держсекретар Бельгії з питань притулку та міграції Тео Франкен, передає Lenta.ru з посиланням на RTBF.

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Як розповів Тео Франкен, це не перший випадок повернення мігрантів з Іраку додому, але вперше в Євросоюзі для цих цілей влада країни орендувала літак і організувала чартерний рейс до Багдаду.

За його словами, у вересні та жовтні 2015 року за декілька тижнів до країни прибули до 7000 іракців. Тепер частина з них хоче повернутися додому, оскільки їх очікування не виправдалися. Посередники, які допомагали мігрантам переправитися в Європу, обіцяли, що там "тече молоко й мед", а, замість цього, іракці "сплять в казармах", розповів держсекретар. Вони розраховували швидко заробити і повернутися у свою країну з грошима, підкреслив він.

У Бельгії іракців розглядають не як біженців, а як економічних мігрантів. В основному це вихідці з Багдада у віці 25-45 років, які приїжджають без сімей на заробітки. За 2015 рік, розчарувавшись у системі отримання статусу біженця, додому повернулися 1014 іракців.