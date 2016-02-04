Комісія ООН підтримала скаргу засновника WikiLeaks проти Великобританії

12:19, 04 лютого 2016
Світ
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Робоча група ООН з незаконного позбавлення волі підтримала скаргу засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа, визнавши його утримування в посольстві Еквадору під охороною британської поліції незаконним.

 
REUTERS

Як стало відомо Бі-бі-сі, сьогодні засновник WikiLeaks заявив, що покине посольство Еквадору в Лондоні і здасться поліції, якщо комісія ООН відхилить його скаргу проти Великобританії.

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Джуліан Ассанж подав скаргу в ООН у вересні 2014 року, стверджуючи, що його ув'язнення в посольстві, яке лише недавно перестали охоронятися британською поліцією, незаконне. Джуліан Ассанж попросив притулку в посольстві Еквадору в червні 2012 року, намагаючись уникнути екстрадиції до Швеції.

Шведські прокурори хочуть допитати Джуліана Ассанжа у справі про зґвалтуванні і сексуальних домаганнях по відношенню до двох жінкок-волонтерів WikiLeaks, які нібито мали місце в середині 2010 року, але ті не подавали формальних позовів.

Сам Джуліан Ассанж стверджує, що волонтери, про яких йде мова, вступили з ним у сексуальні відносини добровільно, а звинувачення на його адресу мають політичне підґрунтя. Він побоюється, що Швеція екстрадує його в США, де йому загрожує звинувачення в шпигунстві.

Комісія ООН складається з правових експертів, її рішення не мають формального впливу на британську або шведську владу. Міністерство закордонних справ Великобританії раніше заявляло, що все ще дотримується зобов'язань екстрадувати Джуліана Ассанжа.

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