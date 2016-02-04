США збільшують гуманітарну допомогу сирійцям до $5,1 мільярда з початку війни в Сирії - Керрі

Секретар Державного департаменту США Джон Керрі оголосив, що з початку війни у Сирії Сполучені Штати збільшують гуманітарну допомогу сирійцям до 5,1 млрд дол.

Про це йдеться на сайті Державного департаменту США.

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"Секретар Керрі оголосив сьогодні, що Сполучені Штати надають близько 601 млн дол. додаткової гуманітарної допомоги на порятунок людей, які постраждали від війни у Сирії", - зазначається у повідомленні.

Таким чином, у цілому, фінансова допомога Сполучених Штатів з початку конфлікту у Сирії становитиме більше 5,1 млрд дол.

"Секретар Керрі також повідомив про (виділення) більше ніж 290 млн дол. американської допомоги на розвиток освіти у Йорданії та Лівані", - наголосили в Держдепартаменті.

У повідомленні зазначається, що сирійський конфлікт є найбільшою і найскладнішою надзвичайною подією нашого часу, коли 17 мільйонів людей, що складає дві третини довоєнної чисельності населення Сирії, потребують гуманітарної допомоги.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Лондоні проходить міжнародна фінансова конференція донорів, учасники яких розглядають шляхи допомоги Сирії та сусіднім країнам у зв'язку з надзвичайною ситуацією на Близькому Сході.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель оголосила, що ФРН зобов'язалася надати 2,3 млрд євро на гуманітарну допомогу постраждалим внаслідок війни у Сирії громадянам до 2018 року.

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Прем'єр-міністр Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Девід Кемерон заявив, що його країна зобов'язалася виділити понад 2,3 млрд фунтів на гуманітарну допомогу постраждалим із Сирії.

Євросоюз зобов'язується надати понад 3 млрд євро Сирії, Йорданії, Лівану та Туреччині у зв'язку із гуманітарною кризою у Сирії.