Від початку російського втручання у війну на території Сирії жертвами ударів РФ стали 50 мирних жителів

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони України з посиланням на дані незалежних спостерігачів.

"За офіційно визнаними Міністерством оборони Росії даними, протягом доби літаки російського авіаційного угруповання здійснили 46 вильотів і завдали ракетно-бомбових ударів по 83 об’єктах у провінціях Алеппо, Дамаск, Дейр Ез-Зор, Ідліб та Хама", - йдеться у повідомленні.

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При цьому зазначається, що військово-транспортні літаки Ан-124 та Іл-76 виконали чотири літако-рейси до авіабази Хмеймім. Крім того, через протоку Босфор у напрямку Середземного моря здійснив прохід великий десантний корабель "Олександр Отраковський" Північного флоту.

Як повідомляв УНІАН раніше, щонайменше 13 осіб було вбито під час авіаудару російських літаків, які вразили в тому числі польовий госпіталь на північному заході Сирії у провінції Ідліб.