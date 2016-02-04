Поліція Берліна затримала ісламістів, які планували теракт у місті

Як розповів речник прокуратури Берліна Мартін Штельтнер, "йдеться про можливе планування нападу в Німеччині, конкретно - в Берліні". За його словами, сьогодні зранку у столиці та ще у двох федеральних землях було проведено поліцейські рейди з метою затримання підозрюваних, передає українська редакція "Німецької хвилі".

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За даними Bild, напад, ймовірно, планувався на Александерплац - площі у центрі Берліна неподалік від телевежі. Видання вказує, що двоє з підозрюваних збирали в популярному серед туристів місці інформацію про можливий об'єкт атаки. Агентство Reuters додає, що поліція затримала двох чоловіків та жінку за вже наявними ордерами, не пов'язаними з підозрою у плануванні теракту.

Рейди поліції та спецпідрозділів були проведені у Берліні, а також у Північному Рейні-Вестфалії та Нижній Саксонії. Під час обшуків вилучені комп'ютери, мобільні телефони та ескізи. Затримані - громадяни Алжиру. Берлінська поліція уточнила, що один з підозрюваних також розшукується владою Алжиру за підозрою у належності до "Ісламської держави". За інформацією німецьких ЗМІ, ще одного з розшукуваних дортмундська поліція арештувала у притулку для мігрантів в Аттендорні.

Побоювання щодо можливих терактів у Німеччині посилилися після вибухів у Парижі у листопаді 2015 року, а також подій на кельнському вокзалі у новорічну ніч. На рейнському карнавалі цього року посилено заходи безпеки.