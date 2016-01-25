У Європолі попередили про плани ІДІЛ здійснити нові масштабні теракти в ЄС

Про це йдеться у відповідній заяві відомства, передає "112 Україна".

"Зростаюча кількість іноземних бойовиків створює нові виклики для країн-членів ЄС. Нові теракти можуть статися в ЄС у майбутньому", - вважають в Європолі.

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У Європолі відзначили, що Європа в даний час стикається з найсерйознішою загрозою за останні 10 років.

За версією відомства, паризькі теракти 13 листопада 2015 року свідчать про зрушення в діяльності ІД, яка набуває міжнародний масштаб і спрямована на проведення нападів в стилі сил спеціального призначення в міжнародній сфері.

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"У ЄС виникає все більша необхідність посилити заходи проти терору, ймовірних терористичних мереж, а також необхідність поліпшити своє стратегічне розуміння загроз... Створення Європейського центру по боротьбі з тероризмом є головною стратегічною можливістю для ЄС зробити наші колективні зусилля по боротьбі з тероризмом більш ефективними", - наголошується в повідомленні.

Уточнюється, що таким чином держави-члени ЄС можуть збільшити обмін інформацією та оперативною координацією.