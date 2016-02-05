НАТО: Російські авіаудари підривають мирний процес у Сирії
11:21, 05 лютого 2016Світ
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Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг заявив, що альянс повністю підтримує ідею політичного врегулювання в Сирії.
REUTERS
Однак авіаудари, які, за його словами, російська авіація завдає в Сирії переважно по позиціях сирійських повстанців, підривають всі зусилля з вироблення такого політичного рішення, зазначив Столтенберг, передає Російська служба ВВС.
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Напередодні переговори по врегулюванню ситуації в Сирії були припинені.
Російський МЗС поклав відповідальність за припинення переговорів на сирійську опозицію, звинувативши делегацію з Ер-Ріяда в спробі зірвати переговорний процес.
США вважають, що переговори були перенесені саме через дії російської влади в Сирії.
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