ООН оголосила рішення у справі засновника WikiLeaks Ассанжа

11:29, 05 лютого 2016
Світ
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Ассанж має право на свободу пересування і компенсацію.

REUTERS

Робоча комісія з недоторканності особи Управління верховного комісара ООН з прав людини затвердила висновок, у якому сказано, що засновник WikiLeaks Джуліан Ассанж був примусово затриманий урядами Великобританії та Швеції.

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Згідно з цим висновком, Ассанж має право на свободу пересування і компенсацію.

Урядам цих країн висновок комісії ООН було передано 22 січня, повідомили в організації.

Як повідомлялося, у Швеції зняли три з чотирьох звинувачень у скоєнні злочинів сексуального характеру з засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа через закінчення терміну давності звинувачень.

У липні цього року Ассанж попросив притулку у Франції, опублікувавши лист в пресі, оскільки "його життю загрожує небезпека". Проте Франція відмовила у його прохання.

У червні 2012 року Ассанж, якого розшукують в США і Швеції, отримав притулок в посольстві Еквадору в Лондоні і знаходиться там.

Сайт Wikileaks під його керівництвом отримав популярність після публікації сотень тисяч секретних документів Пентагону, Держдепартаменту та інших державних установ США.

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