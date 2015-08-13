Із засновника Wikileaks Ассанжа зняли частину звинувачень

Про це повідомляється на сайті прокуратури.

Зазначається, що звинувачення в сексуальних домаганнях зняті через закінчення строку давності передбачуваних злочинів.

«Джуліан Ассанж уникнув суду, попросивши притулок у посольстві Еквадору в Лондоні. Так як у деяких злочинів минув строк давності, я змушена припинити розслідування цих злочинів. З жалем повідомляю, що розслідування цих справ не буде вчинено, так як у нас не було можливості допитати підозрюваного», - йдеться в заяві прокурора Маріанни Ню.

Проте до 2020 року Ассанж буде підозрюватися з одного пункту, що стосується зґвалтування з менш обтяжливими обставинами.

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Нагадаємо, в червні 2012 року Ассанж, якого розшукують у США і Швеції, отримав притулок у посольстві Еквадору в Лондоні і знаходиться там.

25 червня 2015 року міністр юстиції Франції Крістіан Тобіра допустила, що Париж може надати притулок Джуліану Ассанжу і Едварду Сноудену. "Якщо Франція вирішить запропонувати притулок Едварду Сноудену і Джуліану Ассанжу, я б не здивувалася. Ця можливість існує", - сказала міністр. При цьому вона підкреслила, що в цьому питанні рішення приймає не вона, а прем'єр-міністр і президент.

Ця заява пролунала на тлі публікації документів Агентства національної безпеки США про прослуховування французьких держслужбовців, серед яких останні три президенти Франції Жак Ширак (1995-2007), Ніколя Саркозі (2007-2012), а також діючий голова держави Франсуа Олланд, який зайняв пост в 2012 році.