Постпред України в ООН назвав єдиний вихід із сирійської кризи

Про це голова представництва України в ООН Володимир Єльченко повідомив у Twitter.

"Радбез продовжує заглиблюватися в сирійську кризу, але кінця не видно. Вихід один - припинити бомбардування і нарешті сісти за стіл переговорів!", - вважає Єльченко.

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Як повідомляв УНІАН, у січні сирійська моніторингова група повідомляла, що внаслідок російських авіаударів у Сирії, які почалися 30 вересня 2015 року, загинуло 3 тис. людей.

Зокрема, повідомлялося, що, за даними Сирійського центру моніторингу з дотримання прав людини, внаслідок повітряних ударів авіації РФ всього загинуло 1 015 цивільних осіб, в тому числі, 238 дітей, 640 чоловіків та 137 жінок.

Крім того, британська моніторингова група повідомила, що через авіаудари загинули 893 бойовика "Ісламської держави" і 1 141 людина з інших джихадистські груп, у тому числі бойовиків "Фронту ан-Нустра", який пов'язаний з "Аль-Каїдою".