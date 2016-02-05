Постпред України в ООН назвав єдиний вихід із сирійської кризи
Врегулювання кризової ситуації в Сирії можливе за умови припинення повітряних бомбардувань в цій країні.
Про це голова представництва України в ООН Володимир Єльченко повідомив у Twitter.
"Радбез продовжує заглиблюватися в сирійську кризу, але кінця не видно. Вихід один - припинити бомбардування і нарешті сісти за стіл переговорів!", - вважає Єльченко.
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Як повідомляв УНІАН, у січні сирійська моніторингова група повідомляла, що внаслідок російських авіаударів у Сирії, які почалися 30 вересня 2015 року, загинуло 3 тис. людей.
Зокрема, повідомлялося, що, за даними Сирійського центру моніторингу з дотримання прав людини, внаслідок повітряних ударів авіації РФ всього загинуло 1 015 цивільних осіб, в тому числі, 238 дітей, 640 чоловіків та 137 жінок.
Крім того, британська моніторингова група повідомила, що через авіаудари загинули 893 бойовика "Ісламської держави" і 1 141 людина з інших джихадистські груп, у тому числі бойовиків "Фронту ан-Нустра", який пов'язаний з "Аль-Каїдою".