ЄС очікує цьогоріч ще на мільйон біженців

За даними МОМ, в 2015 році по Середземному морю до Європи дісталися 1 мільйон 4 тис. 356 мігрантів.

Зупинити цей величезний потік біженців може тільки кардинальна зміна ситуації в Сирії, пише Російська служба ВВС.

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"Якщо завтра в Сирії раптом припиняться бойові дії і мільйони людей захочуть повернутися на батьківщину, заново відбудувати свої будинки і відновити господарство, то, дійсно, можуть статися дуже швидкі зміни", - заявив в інтерв'ю ТАСС офіційний представник МОМ Джоел Міллман.

З прибулих за останній час на європейський континент мігрантів 91% складають біженці з трьох країн - Сирії, Афганістану та Іраку.