Японія закликала посилити санкції проти КНДР
Міністр закордонних справ Японії Фуміо Кисида вважає, що настав час посилити санкції проти КНДР у зв'язку з випробуванням північнокорейської балістичної ракети.
Заяву глави японського МЗС у понеділок передало інформаційне агентство Кіодо.
Напередодні Рада Безпеки ООН прийняла резолюцію, в якій різко засудила здійснений КНДР запуск, передає Російська служба ВВС.
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У заяві, прийнятій на надзвичайному засіданні СБ, говориться, що найближчим часом буде розглянута резолюція про введення санкцій стосовно Північної Кореї, які стануть відповіддю на небезпечні і серйозні порушення статуту ООН.
В підтримку резолюції виступив Китай, який вважається союзником КНДР, а також інші 14 членів Ради Безпеки.
Північна Корея наполягає на тому, що випробування пройшли в рамках космічної програми, але світова спільнота підозрює Пхеньян у розробці атомної зброї.