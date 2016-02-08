Путін доручив провести раптову перевірку боєздатності армії біля кордонів України

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це повідомив міністр оборони Росії генерал армії Сергій Шойгу.

«Відповідно до рішення верховного головнокомандувача Збройними силами президента Росії Володимира Путіна сьогодні з п'ятої години ранку війська Південного військового округу, окремі з'єднання Повітряно-десантних військ і військово-транспортної авіації приведено у бойову готовність «Повна». З цього часу ми приступили до раптової перевірки бойової готовності військ на Південно-західному стратегічному напрямку», - сказав Шойгу.

Читайте такожБілорусь проводить масштабні навчання з ракетними військами на кордоні з Україною

За його словами, під час перевірки потрібно оцінити ступінь готовності Південного військового округу до реагування на кризові ситуації різного характеру.

«Необхідно відпрацювати весь спектр завдань, що вирішуються органами управління та військами, в тому числі щодо боротьби з терористичними загрозами, ліквідацією наслідків природних і техногенних катастроф. Оцінити маневрені можливості з'єднань під час здійснення маршів при створенні угруповань військ, а також перевірити питання готовності авіації і сил ППО до відбиття ударів повітряного противника і захисту важливих військових і державних об'єктів», - заявив Шойгу.

Читайте такожГенсек НАТО назвав необґрунтованим російське "брязкання ядерною зброєю"

При цьому він доручив головнокомандувачу Повітряно-космічними здійснити керівництво перевіркою 4-ї армії ВПС і ППО, контроль відпрацювання питань перебазування авіації, відбиття і завдання масованих авіаційних ударів. Підготувати полігони для виконання авіацією практичного бомбометання, оцінити дію авіації за результатами виконання навчально-бойових завдань під час навчання. Виконуючому обов'язки головнокомандувача Військово-морським флотом доручено особисто здійснити керівництво перевіркою сил і військ Чорноморського флоту і Каспійської флотилії, організувати виконання практичних завдань у районах проведення морських навчань. Начальнику штабу Повітряно-десантних військ доручено організувати перекидання підлеглих з'єднань, військових частин і підрозділів до районів виконання навчально-бойових завдань, їх передачу в оперативне підпорядкування Південному військовому округу і підготовку до спільних дій. У рамках навчань забезпечити виконання десантування різними способами із задіянням літаків військово-транспортної авіації і транспортних вертольотів.

Шойгу доручив заступнику міністра оборони Анатолію Антонову проінформувати військових аташе іноземних держав про проведення раптової комплексної перевірки бойової готовності військ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Великобританія готується до можливого конфлікту Росії і НАТО.