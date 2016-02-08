Росія та армія Асада розпочали нову хвилю застосування касетних бомб у Сирії - HRW

Про це йдеться у звіті правозахисної організації Human Rights Watch, оприлюдненому сьогодні, передає "ЄвроПравда".

Так, за інформацією організації, від 14 ударів із застосуванням касетних бомб у п'яти сирійських провінціях 26 січня загинули щонайменше 37 мирних жителів, у тому числі шість жінок і дев'ять дітей, десятки поранені.

У звіті наголошується, що нова хвиля активного застосування касетних боєприпасів розпочалася після активізації російських і сирійських військових у встановленні контролю над ключовими стратегічними територіями у провінціях Алеппо, Дамаску, Ідлібі, Хомс і Хамі.

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Останній наступ у районі Алеппо призвів до втечі з країни щонайменше 20 тисяч людей.

Також повідомляється про 7 зафіксованих випадків застосування касетних боєприпасів у ті дні, коли в Женеві відбувалися переговори між представниками опозиції та уряду Асада.

Організація з посиланням на дані місцевих мешканців також повідомляє про численні випадки застосування касетних боєприпасів і в інших регіонах Сирії, які контролює опозиція.

Нагадаємо, в кінці минулого року правозахисна організація Human Rights Watch звинуватила Москву і Дамаск у застосуванні касетних боєприпасів на території Сирії. За інформацією правозахисників, унаслідок цих ударів постраждали 35 мирних жителів, у тому числі п'ять жінок і 17 дітей, десятки людей отримали поранення. Дві атаки припали на табір біженців, одна - на школу в передмісті Дамаска