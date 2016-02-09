У Путіна закликали Меркель акуратніше оцінювати російські бомбардування Сирії

Коментуючи вчорашню заяву канцлера Німеччини Ангели Меркель про те, що вона "нажахана" бомбардуваннями Сирії, прес-секретар російського лідера Путіна Дмитро Пєсков закликав її бути "більш відповідальною".

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"Що стосується слів канцлера Німеччини про людські жертви, які нібито мають місце в результаті авіаударів російських ВКС РФ (Повітряно-космічних сил – ред.). То, безумовно, тут треба звернути увагу на те, що незважаючи на величезну кількість подібних заяв, досі ніким не було представлено жодного вартого довіри підтвердження цих слів", — цитує Пєскова "РБК".

"Друге — безумовно, напевно, треба згадати період три роки тому — два роки тому, коли ми не чули подібних оцінок варварських дій терористів, які наступали варварськи по сирійській території і фактично брали в кільце сирійські збройні сили і легітимну владу. Тоді ні від кого ми не чули подібних заяв. Ми, звичайно, ще раз закликаємо ще раз дуже уважно і дуже відповідально використовувати ось такі трактування і без того крихкої ситуації, яка зараз є в Сирії і навколо сирійського врегулювання", — заявив прес-секретар Путіна.

Як повідомлялося, вчора під час зустрічі з прем'єром Туреччини Ангела Меркель заявила, що вона "не просто вражена, а нажахана" тим, які страждання російські бомбардування принесли сирійському народові.

Раніше УНІАН повідомляв, що сирійська опозиція "бореться за виживання" у сирійському місті Алеппо і його околицях після того, як російська авіація допомогла військ Асада розірвати життєвоважливі для них маршрути постачання.

Російські авіаудари на підтримку наступу військ Асада на позиції опозиції в Алеппо збіглися з провалом мирних переговорів в Женеві, і це допомогло посилити підозри опозиції, що Росія та її союзники більше зацікавлені в забезпеченні воєнної перемоги над повстанцями, ніж у врегулюванні ситуації.